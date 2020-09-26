Соответствующие постановления обнародованы на сайте Киевского горсовета.

На должность мэра Киева баллотируются:

Николай Томенко ( “Рідна країна”)

Сергей Гусовский ( “За майбутнє”)

Юрий Левченко ( “Народовладдя”)

Александр Омельченко ( “Единство”)

Александр Попов ( “Оппозиционная платформа – За життя”).

Диана Гранцева (самовыдвиженка)

Сергей Притула ( “Голос”)

Егор Фирсов ( “Экологическая альтернатива”)

Алексей Кучеренко ( “Батькивщина”)

Андрей Пальчевский ( “Победа Пальчевского”)

Михаил Поживанов ( “Радикальная партия”)

Ирина Верещук ( “Слуга народа”)

Виталий Кличко ( “УДАР”).

Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Сейчас на сайте также размещены постановления 61 и 62, однако текст их отсутствует.