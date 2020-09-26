Соответствующие постановления обнародованы на сайте Киевского горсовета.
На должность мэра Киева баллотируются:
- Николай Томенко ( “Рідна країна”)
- Сергей Гусовский ( “За майбутнє”)
- Юрий Левченко ( “Народовладдя”)
- Александр Омельченко ( “Единство”)
- Александр Попов ( “Оппозиционная платформа – За життя”).
- Диана Гранцева (самовыдвиженка)
- Сергей Притула ( “Голос”)
- Егор Фирсов ( “Экологическая альтернатива”)
- Алексей Кучеренко ( “Батькивщина”)
- Андрей Пальчевский ( “Победа Пальчевского”)
- Михаил Поживанов ( “Радикальная партия”)
- Ирина Верещук ( “Слуга народа”)
- Виталий Кличко ( “УДАР”).
Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.
Сейчас на сайте также размещены постановления 61 и 62, однако текст их отсутствует.
- Напомним, августовские опросы свидетельствуют о том, что наибольшую поддержку избирателей имеет действующий мэр Виталий Кличко. А кандидаты от партий “Слуга народа” и “Голос” не попали бы даже в тройку лидеров.