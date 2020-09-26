Соответствующие постановления обнародованы на сайте Киевского горсовета.

На должность мэра Киева баллотируются:

  • Николай Томенко ( “Рідна країна”)
  • Сергей Гусовский ( “За майбутнє”)
  • Юрий Левченко ( “Народовладдя”)
  • Александр Омельченко ( “Единство”)
  • Александр Попов ( “Оппозиционная платформа – За життя”).
  • Диана Гранцева (самовыдвиженка)
  • Сергей Притула ( “Голос”)
  • Егор Фирсов ( “Экологическая альтернатива”)
  • Алексей Кучеренко ( “Батькивщина”)
  • Андрей Пальчевский ( “Победа Пальчевского”)
  • Михаил Поживанов ( “Радикальная партия”)
  • Ирина Верещук ( “Слуга народа”)
  • Виталий Кличко ( “УДАР”).

Комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Сейчас на сайте также размещены постановления 61 и 62, однако текст их отсутствует.

  • Напомним, августовские опросы свидетельствуют о том, что наибольшую поддержку избирателей имеет действующий мэр Виталий Кличко. А кандидаты от партий “Слуга народа” и “Голос” не попали бы даже в тройку лидеров.