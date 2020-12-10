Правоохранители разоблачили в Киеве иностранца, который воровал деньги с банковских счетов граждан.

Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.

В полиции рассказали, что для реализации своей преступной схемы 54-летний мошенник устанавливал на банкоматы скиммеры для считывания данных и мини-камеры, чтобы фиксировать PIN-коды, которые вводили люди.

После этого злоумышленник делал дубликаты карт, с помощью которых и снимал средства со счетов клиентов банков.

“Во время обыска мы изъяли поддельные банковские карточки, специальные накладки на банкомат со скрытыми микрокамерами, устройства для записи информации на карты и т.д. … Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы”, – отметили в полиции.