Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.
В полиции рассказали, что для реализации своей преступной схемы 54-летний мошенник устанавливал на банкоматы скиммеры для считывания данных и мини-камеры, чтобы фиксировать PIN-коды, которые вводили люди.
После этого злоумышленник делал дубликаты карт, с помощью которых и снимал средства со счетов клиентов банков.
“Во время обыска мы изъяли поддельные банковские карточки, специальные накладки на банкомат со скрытыми микрокамерами, устройства для записи информации на карты и т.д. … Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы”, – отметили в полиции.
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