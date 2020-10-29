Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве одного из командиров подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, уроженец Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой “народной милиции ЛНР”. Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.

Во время обыска по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

На данный момент фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас СБУ проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве и использования фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.