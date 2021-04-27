Співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав гроші у керівництва розважальних закладів і ресторанів за дозвіл працювати під час посиленого карантину.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, заступник начальника одного з районних управлінь поліції у Києві вимагав у керівників закладів від 5 000 до 20 000 гривень за тиждень роботи. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати роботі закладів та не притягувати до адміністративної відповідальності за порушення норм карантинних обмежень.

Поліцейського затримали під час одержання 13 000 гривень неправомірної вигоди. Раніше слідчі ДБР задокументували одержання ним 25 000 гривень неправомірної вигоди. В рамках слідчих дій проводяться обшуки за місцем роботи затриманого.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України), та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.