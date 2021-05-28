Уже в суботу, 29 травня, в Києві почне працювати великий Центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Центр вакцинації в Києві відкриють на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), котрий розташований неподалік від станції метро “Лівобережна” на Броварському проспекті, 15.

Щеплення в центрі робитимуть у вихідні дні тим киянам, котрі зареєструвалися в чергу на вакцинацію через застосунок “Дія”.

Наразі для щеплення пропонується китайська вакцина CoronaVac.

“Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий Центр вакцинації проти COVID-19… У Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку “Дія”. Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я”, – зазначив Кличко.

(На відео – з 5:40)

Він уточнив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. Ці 20 640 доз будуть використані для щеплення: паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через застосунок “Дія”.

Кличко додав, що загалом у столиці вже вакцинували проти коронавірусу понад 113 тисяч людей: переважно медиків, соціальних працівників, вчителів, залучених до проведення ЗНО, паралімпійців та маломобільних громадян.

Вони отримали щеплення вакцинами, які раніше надало МОЗ: Covishield, CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca.

На сьогодні всі дози для первинної вакцинації в столиці використані, й триває ревакцинація.

За словами Кличка, в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, котрі пройшли спеціальну підготовку.

Крім того, підготовлено ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться вказана вакцина у необхідній кількості.