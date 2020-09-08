Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — у него сломаны ключица и рука.

Об этом в Facebook сообщил украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

“Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются”, – написал Сенцов.

Позже он обновил пост и дописал, что Балух пришел в себя, у него сломаны ключица и рука, но угрозы жизни нет.

Также эту информацию подтвердила народный депутат Украины и сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.

“Это ужас. Нашего собрата, политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили ночью. В годовщину освобождения избили какие-то подонки… Он в больнице в тяжелом состоянии. Сломаны ключица и рука. Его почти без сознания нашла женщина, и ответила на телефонный звонок Ахтема Чийгоза и помогла вызвать скорую. Мы ждем от правоохранительных органов раскрытия этого преступления”, – написала Геращенко.