Об этом в Facebook сообщил украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.
“Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются”, – написал Сенцов.
Позже он обновил пост и дописал, что Балух пришел в себя, у него сломаны ключица и рука, но угрозы жизни нет.
Также эту информацию подтвердила народный депутат Украины и сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.
“Это ужас. Нашего собрата, политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили ночью. В годовщину освобождения избили какие-то подонки… Он в больнице в тяжелом состоянии. Сломаны ключица и рука. Его почти без сознания нашла женщина, и ответила на телефонный звонок Ахтема Чийгоза и помогла вызвать скорую. Мы ждем от правоохранительных органов раскрытия этого преступления”, – написала Геращенко.
- Напомним, год назад, 7 сентября 2019 года, в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет, на борту которого находились 11 украинских политзаключенных и военнопленные моряки, ранее незаконно захваченные в Азовском море.