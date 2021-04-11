В Шевченковском районе Киева на улице Симона Петлюры самовольно демонтировали дом Уткина.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

10 апреля активисты организации “Карта Реновации” сообщили, что дом сносят. Они вызвали полицию.

Охранного статуса дом не имел, однако сохранился в прекрасном состоянии.

Его начали демонтировать 20 марта, тогда вынули оконные рамы. Юристы “Карты Реновации” установили, что работы ведутся с нарушением закона, ведь целевое назначение земельного участка не соответствует ее использованию, на месте не было защитного забора и информационного стенда, а будущее строительство нарушает границы прибрежной водоохранной полосы реки Лыбидь.

Данные об этом факте занесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции провели осмотр места инцидента, допросили свидетелей и потребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.

“Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций”, – уточнили в прокуратуре.

Отметим, доходный дом Уткина находился в центре Киева, возле железнодорожного вокзала. Домом в свое время владел купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Дом имел двухосевую композицию фасада, фасад имел кирпичный декор, ниши, дентикул, карнизы.

Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК “Апарт-отель Times”.