В Киеве зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 11 сентября, коронавирус подтвердили у 428 человек. 5 заболевших скончались.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 16951 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 266 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 лет до 16.

Среди них – 12 медиков.

В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 5267 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 65, в Дарницком – 64 и в Деснянском районе – 59 случаев.