Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 16951 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 266 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
- 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 лет до 16.
- Среди них – 12 медиков.
В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 5267 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 65, в Дарницком – 64 и в Деснянском районе – 59 случаев.
- За прошедшие сутки, 11 сентября, в Украине коронавирус COVID-19 подтвердили у 3103 человек.