В течение последних дней в атмосферном воздухе столицы повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. В управлении экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации объяснили это пожарами в экосистемах вокруг города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки.

диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

формальдегида – на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

“Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли”, – отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

Сообщается, что за последние сутки в экосистемах города Киева зафиксировано пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все очаги пожаров ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очаги пожаров травяного настила, площадью 45 га. Также ликвидировано три очага пожаров торфа, площадью 0,5 га.

В КГГА пообещали, что в Киеве в этом году будет обустроена муниципальная система мониторинга атмосферного воздуха. Первые два поста на левом берегу: на ул. Каунасской, 12, Днепровский район, и ул. Декабристов, 1, Дарницкий район, – будут установлены уже осенью.

Всего в Киеве будет создано 22 пункта мониторинга. Серверная часть системы мониторинга будет размещена в центре обработки данных, а информация с приборов будет доступна онлайн. Ее планируют опубликовать на сайте управления экологии и природных ресурсов КГГА.