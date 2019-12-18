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В Киеве снова зафиксировали температурный рекорд

Во вторник, 17 декабря, температура воздуха в Киеве поднялась до 10,4 градусов тепла и снова установила рекорд.

Среда, 18 декабря 2019, 15:01

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

“По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до + 10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, в Киеве есть большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха и в среду.

Напомним, вчера сообщалось, что в декабре в столице Украины был побит температурный рекорд 2017 года. Середина текущего декабря выдалася на 0,5 °С теплее.

Теги: Киев, погода, температурный рекорд, рекорд

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