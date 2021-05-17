У Києві зупинено рух потягів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.

Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

На вхідних дверях станції метро висить вивіска: “Станція закрита з причин потрапляння людини на колію”.

“Рух поїздів зупинено. На станції “Арсенальна” пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Через декілька хвили в “Київському метрополітені” уточнили, що поїзди по червоній лінії курсують від станції “Академмістечко” до станції “Хрещатик”, а також від станції “Дарниця” до станції “Лісова”. Станції “Арсенальна”, “Дніпро”, “Гідропарк”, “Лівобережна” зачинено для пасажирів.