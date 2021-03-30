Сегодня, 30 марта, удалось остановить незаконную слежку за боевым генералом Виктором Кононенко, который сейчас является депутатом Киевсовета от "Европейской солидарности".

Об этом во время внеочередного заседания Верховной Рады сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Андрей Парубий.

“Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлена незаконная политическая слежка против депутата Киевского городского совета от “Европейской солидарности” Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции достоинства”, – заявил Парубий.

Он напомнил, что в 2015-2017 гг Виктор Кононенко возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО.

“Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики определяли очень большую цену за его голову … Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. И, как профессионал, Виктор Кононенко может видеть больше, чем не специалист. Он еще неделю назад обнаружил за собой слежку. Сегодня, предполагая, что слежка могут вести российские боевики, наемников или бандиты. Виктор Кононенко принял меры по выяснению их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции. Грязная спецоперация была сорвана”, – отметил Парубий.

По его словам, Кононенко вызвал наряд полиции и журналистов.

Депутат Киевсовета от “ЕС” Александр Погребиский на своей странице в Facebook сообщил, что только удалось остановить незаконную “наружку” за Кононенко.

“Виктор Ионасович уже пятый день наблюдал за собой наружку, по внешним признакам он отметил, что это не правоохранительные органы. Напомню, что Кононенко Виктор Ионасович генерал-лейтенант СБУ является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне. Как оказалось незаконную слежку проводили сотрудники полиции”, – сообщил Погребиский.

Он добавил, что это не первое наблюдение за представителями партии “Европейской солидарности”, в прошлом году было выявлено слежения за лидером Петром Порошенко и за офисом “Европейской Солидарности” на Лаврской.