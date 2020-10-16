В Киев пришла метеорологическая осень. Впервые за 140 лет в этом году праздник Покрова завершил метеорологическое лето.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений, 15 октября среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла + 12,3 °С.

Как прогнозирует Украинский гидрометцентр, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.

До этого позже всего осень приходила в столицу 7 октября во 1999 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Самое долгое лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.