Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

По словам заместителя городского главы, секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, с соответствующей инициативой обратилось общественное движение “Честно”. В КГС идею поддерживают и готовы провести для парламентариев мастер-класс по функционированию сенсорной кнопки.

“Рада IV предусматривает регистрацию депутата Киевского городского совета с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом нажимать эти кнопки необходимо все время, пока длится процедура волеизъявления. Таким образом, это делает невозможным голосование за кого-то. Система предполагает и использование пультов, где можно найти и ознакомиться с повесткой дня, а также записаться на выступление”, – пояснил он.

Отмечается, что сенсорная кнопка успешно работает в Киевсовете с 2015 года и является наиболее действенным шагом в преодолении “кнопкодавства” и политической коррупции. Стоимость разработки технического задания, проекта, самого оборудования и его монтажа стоили 13,6 млн грн.

Прокопив добавил, что о дате тестирования системы Рада IV депутатами Верховной Рады Украины будет сообщено дополнительно.