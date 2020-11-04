В Киеве усиливают контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры в основном придерживаются масочного режима. Так в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров пускать не будут!” – сказал он.

По словам Кличко, такие меры вводят, прежде всего, – для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

“И я прошу всех не пренебрегать правилами. И соблюдать их!” – добавил мэр столицы.