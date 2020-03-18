Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КОДА.

Отмечается, что, проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванной вирусом COVID-19 было решено классифицировать ее как “Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня”. И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации.

“В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие”, – подчеркнул временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Следует отметить, что режим чрезвычайного положения – это особый правовой режим, который распространяется на деятельность органов государственной власти, учреждений и предприятий. Его действия направлены на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы. ЧП может вводится как на территории всей страны, так и в отдельных областях и регионах.

В случае с коронавирусом в странах, которые уже ввели чрезвычайное положение, действуют обычно следующие ограничения:

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады идут на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространение Covid-19.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.