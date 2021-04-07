Об этом свидетельствуют данные статистики, которую ежедневно публикует МОЗ Украины.
Так, за вчера, 6 апреля, 15 585 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. За прошедший день лишь в Киевской области никого не вакцинировали.
5 апреля 12 856 человек привито против COVID-19. И снова только в Киевской области никто не получил первую прививку.
4 апреля против COVID-19 привито 1 258 человек. Ни одной прививки не сделали в трех областях: Киевской, Одесской и Херсонской.
3 апреля в сутки было привито 3 919 человек. Ни одной прививки не сделали в Киевской и Херсонской областях.
2 апреля в Киевской области сделали 270 прививок.
В пресс-службе Киевской обладминистрации сообщили, что в Киевскую доставили еще одну партию вакцин CoviShield (это вакцина, выпускаемая в Индии по лицензии AstraZeneca). Речь идет о дополнительных 5000 дозах.
“Первую поставку вакцин AstraZeneca/CoviShield в количестве 16 600 доз Киевской уже использовали. Поэтому прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать … Прививать против COVID-19 в Киевской области и дальше будут мобильные бригады. Параллельно продолжат работу и 48 стационарных пунктов вакцинации”, – отметили в пресс-службе.
- 7 апреля министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что Украина рассчитывает получить более 30 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19. Речь идет как о вакцины от глобальной инициативы COVAX, так и по прямым контрактам с производителями.