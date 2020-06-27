Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

С учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10 %), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с 26 июня ограничить:

– проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

– работу заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Кроме того, в Киевской области усиливают контроль:

– за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

– за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

– установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.