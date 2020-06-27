Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.
С учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10 %), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с 26 июня ограничить:
– проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
– работу заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.
Кроме того, в Киевской области усиливают контроль:
– за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
– за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
– установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.