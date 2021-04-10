Covid-19 Украина

обновлено 10.04.2021 в 08:02

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В Киевской области еще на две недели продлили усиленный карантин

В Киевской области действие противоэпидемических мер из-за распространения коронавируса продлили до 23 апреля.

Суббота, 10 апреля 2021, 08:00

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

“Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические меры в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю, каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории”, – заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

То есть на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Кроме того, отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуют:

  • Разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов, которое предусмотрено технической характеристикой транспортного средства и определено в его регистрационных документах;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание  заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.

При этом в Министерстве охраны здоровья ожидали очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.

  • В Киеве с понедельника, 5 апреля, существенно усилен карантин: закрыты школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускают по спецпропускам.
Теги: Київська область, карантин

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