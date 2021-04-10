В Киевской области еще на две недели продлили усиленный карантин

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

“Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические меры в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю, каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории”, – заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

То есть на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Кроме того, отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуют:

Разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов, которое предусмотрено технической характеристикой транспортного средства и определено в его регистрационных документах;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.