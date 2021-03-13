Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Как известно, сегодня в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.
Согласно этому документу, была переформатирована структура политсилы и созданы два новых высших руководящих органа – Политический совет и Национальный совет общин.
Последний состоит из глав областных организаций партии, киевской городской и криворожской городской организаций партии.
А поскольку Александр Дубинский до сих пор является членом партии “Слуга народа” и возглавляет Киевскую областную организацию, он автоматически вошел в состав Нацсовета общин.
Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде.
Глава партии “слуг” Александр Корниенко в комментарии журналистам сегодня заявил, что у него “нет претензий” к Дубинскому. Об этом, в частности, сообщали агентство “Укринформ” и “Радио Свобода”.
“У меня нет сформированных претензий (к Дубинскому, – ред.). Во фракции к нему были претензии, мы их высказали, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии. Потому что есть низовые организации, принцип субсидиарности, по которому живет вся Европа и весь мир. Те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне”, – отметил Корниенко, отвечая на вопрос о вероятности исключения Дубинского из рядов партии.
И вот вечером на официальном сайте и в социальных сетях “Слуги народа” появилось заявление о созыве на 14 марта конференции по поводу Дубинского.
О чем говорится в заявлении?
В заявлении сказано, что Киевская областная организация “Слуги народа” “рассмотрит 14 марта кадровые вопросы”.
Речь идет о пребывании Александра Дубинского в должности руководителя организации и его вхождении в такие органы политсилы, как национальный совет общин.
Отмечается, что распоряжение о созыве конференции издал глава партии “СН” Александр Корниенко “по требованию членов Киевской областной организации”.
“Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин действующего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его в должности руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии – представляется как позиция всей организации“, – говорится в заявлении.
В нем также указано, что из-за этого “партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации”, на котором планируется рассмотреть “кадровые вопросы, а также формирование политического совета Киевской области”.
В пресс-службе “слуг” процитировали и Александра Корниенко по этому поводу.
“Мы рассмотрели предложение партийцев и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование”, – говорится в заявлении Корниенко.
В политсиле уточнили, что, согласно новой редакции устава, такие решения подлежат согласованию главой Политического совета и главой Национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали решение о созыве конференции.
Что по этому поводу говорит Дубинский?
На указанное заявление уже отреагировал сам нардеп Дубинский.
Он утверждает, что “в партии “Слуга народа” аферисты с Банковой занялись мошенничеством”, и “никаких конференций Киевская областная организация завтра не проводит”.
“Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции. Обращаюсь ко всем членам партии “Слуга народа” с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности. В противном случае руководство партии “Слуга народа” в первые же часы после проведения съезда продемонстрирует всем, что их словам, обещаниям и пламенным речам доверять нельзя. И они становятся такими же мошенниками, как аферисты с Банковой”, – написал Дубинский в своем Telegram.
Что известно об исключении Дубинского из состава “слуг народа”
Вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” приняла решение исключить Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.
Поводом для инициирования вопроса об исключении нардепа из фракции стало внесение его в санкционный список США.
О том, что в “Слуге народа” рассматривают сценарий исключения Дубинского после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания фракции в понедельник, 25 января. Оно проходило с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Тогда сообщалось, что президент предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуги народа”. Депутат отказался, и относительно его судьбы коллеги по фракции решили определиться путем опроса.
Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.
2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею
Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
- Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.
- 28 января видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского.
- Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался. Дубинский также сообщил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции “Слуги народа”.
- Партия “Слуга народа” заказала рекламу в Facebook для поста о том, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции после введения против него санкций Госказначейством США.
- 4 марта внефракционный народный депутат Александр Дубинский создал в Верховной Раде межфракционное объединение “Дубина – слуга украинского народа”.