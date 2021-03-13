Киевская областная организация "Слуги народа" собирается на срочную конференцию в воскресенье, 14 марта, из-за назначения нардепа Александра Дубинского в состав новосозданного руководящего органа партии.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Как известно, сегодня в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.

Согласно этому документу, была переформатирована структура политсилы и созданы два новых высших руководящих органа – Политический совет и Национальный совет общин.

Последний состоит из глав областных организаций партии, киевской городской и криворожской городской организаций партии.

А поскольку Александр Дубинский до сих пор является членом партии “Слуга народа” и возглавляет Киевскую областную организацию, он автоматически вошел в состав Нацсовета общин. Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде.

Глава партии “слуг” Александр Корниенко в комментарии журналистам сегодня заявил, что у него “нет претензий” к Дубинскому. Об этом, в частности, сообщали агентство “Укринформ” и “Радио Свобода”.

“У меня нет сформированных претензий (к Дубинскому, – ред.). Во фракции к нему были претензии, мы их высказали, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии. Потому что есть низовые организации, принцип субсидиарности, по которому живет вся Европа и весь мир. Те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне”, – отметил Корниенко, отвечая на вопрос о вероятности исключения Дубинского из рядов партии.

И вот вечером на официальном сайте и в социальных сетях “Слуги народа” появилось заявление о созыве на 14 марта конференции по поводу Дубинского.

О чем говорится в заявлении?

В заявлении сказано, что Киевская областная организация “Слуги народа” “рассмотрит 14 марта кадровые вопросы”.

Речь идет о пребывании Александра Дубинского в должности руководителя организации и его вхождении в такие органы политсилы, как национальный совет общин.

Отмечается, что распоряжение о созыве конференции издал глава партии “СН” Александр Корниенко “по требованию членов Киевской областной организации”.

“Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин действующего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его в должности руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии – представляется как позиция всей организации“, – говорится в заявлении.

В нем также указано, что из-за этого “партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации”, на котором планируется рассмотреть “кадровые вопросы, а также формирование политического совета Киевской области”.

В пресс-службе “слуг” процитировали и Александра Корниенко по этому поводу.

“Мы рассмотрели предложение партийцев и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование”, – говорится в заявлении Корниенко.

В политсиле уточнили, что, согласно новой редакции устава, такие решения подлежат согласованию главой Политического совета и главой Национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали решение о созыве конференции.

Что по этому поводу говорит Дубинский?

На указанное заявление уже отреагировал сам нардеп Дубинский.

Он утверждает, что “в партии “Слуга народа” аферисты с Банковой занялись мошенничеством”, и “никаких конференций Киевская областная организация завтра не проводит”.

“Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции. Обращаюсь ко всем членам партии “Слуга народа” с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности. В противном случае руководство партии “Слуга народа” в первые же часы после проведения съезда продемонстрирует всем, что их словам, обещаниям и пламенным речам доверять нельзя. И они становятся такими же мошенниками, как аферисты с Банковой”, – написал Дубинский в своем Telegram.

Что известно об исключении Дубинского из состава “слуг народа”

Вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” приняла решение исключить Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.

Поводом для инициирования вопроса об исключении нардепа из фракции стало внесение его в санкционный список США.

О том, что в “Слуге народа” рассматривают сценарий исключения Дубинского после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания фракции в понедельник, 25 января. Оно проходило с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда сообщалось, что президент предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуги народа”. Депутат отказался, и относительно его судьбы коллеги по фракции решили определиться путем опроса.

Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.

2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.

Дубинский и американские санкции

11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею

Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.

#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.