В Окружной административный суд Киева подали иск против правительства Китая, а также украинских органов власти за бездействие, которое привело к распространению коронавируса COVID-19 в Украине.

Об этом сообщили в пресс-служба ОАСК.

“В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены Государственный совет КНР, Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство охраны здоровья Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, экс премьер-министр Украины Алексея Гончарука, бывшие министры охраны здоровья Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины – члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования”, – говорится в сообщении.

Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.

В общем иск содержит 9 требований, среди которых – обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права, обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней”, а МОЗ – обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.