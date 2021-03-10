Видео “церемонии” опубликовал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

“Мы давно обращались к администрации с просьбой наведения порядка при необходимости создания комфортных условий в женских туалетах. Ректор Владимир Борисович Толубко принял решение касательно комплексного ремонта этих важных объектов на всех этажах учебного корпуса, а также распорядился о выделении денег. При этом по решению ректора выбор типа, цвета облицовочной плитки, различных приспособлений и аксессуаров, планировка их размещения и установки осуществлялась женщинами-членами профкома и женщинами, которые работают на этаже”, – сказал ведущий “церемонии”.

Далее следовало торжественное поздравление в стихах на русском языке.

Вам понравится наша работа,

Ведь мы очень старались для вас

В ней любовь к вам и наша забота,

Вы, уверен, оцените нас

Ну а мы вас давно оценили,

Мы вам высший поставили балл,

Вы умом и красой нас пленили,

Мы ж для вас открываем сей зал!

После перерезания красной ленточки всех присутствующих пригласили в аудиторию выпить по бокалу шампанского.

На этот инцидент обратил внимание уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он заявил, что подготовил обращение в Министерство образования и науки (МОН) из-за проведения торжественного открытия женских уборных в университете.

“Чрезвычайно поражен такими “праздничными” событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезальным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как Уполномоченный подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследование по факту зафиксированного “действа”. Что-то там не то”, – написал он в Facebook.