У київському метрополітені були пошкоджені дефібрилятори, бокси з якими встановили у підземці для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні ритму серця. Інциденти сталися на декількох станціях метро.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

“На станції “Університет” троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні. Також на станціях “Академмістечко” та “Хрещатик” пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції “Арсенальна” обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 52 дефібрилятори були закуплені для метрополітену Київським міським центром здоров’я. Для ефективного використання після консультацій з авторами громадського бюджету “РеаніМетро” та профільними організаціями обладнання було розміщено у пасажирських зонах.

Фото: Київський метрополітен

“Щоб попередити випадки вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими”, – закликали у підземці.

У метрополітені наголосили, що дефібрилятор – не панацея від усіх недуг, однак може врятувати життя.

“Закликаємо відповідально ставитись до обладнання. Пам’ятайте, його використання можуть потребувати ваші близькі чи ви особисто”, – підкреслили в пресслужбі метро.