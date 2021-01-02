Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Часы в реальном времени осуществляют расчет расстояния и показывают отсчет.
Информация отображается на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких дисплеев будет минимум 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.
Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.
Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата погода и другая интересная информация.
Разработка и запуск системы проходит без привлечения средств бюджета и метрополитена.
- Киевский метрополитен объявил международные двухэтапные торги на поставку 50 новых вагонов метро. Речь идет, в частности, о поездах с междувагонным проходом. Соглашение о закупке вагонов реализуется за счет Европейского банка реконструкции и развития.