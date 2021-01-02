31 декабря на станции "Контрактовая площадь" заработали часы, которые показывают время до прибытия поезда метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Часы в реальном времени осуществляют расчет расстояния и показывают отсчет.

Информация отображается на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких дисплеев будет минимум 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.

Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата погода и другая интересная информация.

Разработка и запуск системы проходит без привлечения средств бюджета и метрополитена.