Об этом сообщает кыргызская редакция “Радио Свобода”.

В ЦИК Кыргызстана отметили, что такое решение связано с тем, что результаты предыдущего голосования были признаны недействительными.

Выборы в парламент Кыргызстана прошли 4 октября, в них учавствовали представители 16 партий. Барьер в 7%, необходимый для попадания в парламент, преодолели только четыре из них.

Из-за этого сторонники проигравших партий организовали митинги, в результате которых правительство во главе с Кубатбеком Бороновым ушло в отставку.

Сообщается, что пока не приняты решения по поводу процентного порога для попадания в парламент на предстоящем голосовании, в этот раз он может составлять 3 или 5%. Сегодня депутаты должны рассмотреть варианты изменения избирательного законодательства.

Что происходит в Кыргызстане?

5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.

На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.

Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.

Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.