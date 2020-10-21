Об этом сообщает кыргызская редакция “Радио Свобода”.
В ЦИК Кыргызстана отметили, что такое решение связано с тем, что результаты предыдущего голосования были признаны недействительными.
Выборы в парламент Кыргызстана прошли 4 октября, в них учавствовали представители 16 партий. Барьер в 7%, необходимый для попадания в парламент, преодолели только четыре из них.
Из-за этого сторонники проигравших партий организовали митинги, в результате которых правительство во главе с Кубатбеком Бороновым ушло в отставку.
Сообщается, что пока не приняты решения по поводу процентного порога для попадания в парламент на предстоящем голосовании, в этот раз он может составлять 3 или 5%. Сегодня депутаты должны рассмотреть варианты изменения избирательного законодательства.
Что происходит в Кыргызстане?
5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.
На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.
Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.
- 9 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики ввели войска и объявили комендантский час.
- 10 октября во Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в рамках дела об организации массовых беспорядков. Его, как и Жапарова, был освобожден во время протестов.
- 15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке.