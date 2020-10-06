После того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства - им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша сообщает “Интерфакс- Украина”. Также эту информацию подтвердило местное агентство 24.kg.

Новый премьер-министр Садыр Жапаров, которого освободили из колонии протестующие, ранее был депутатом парламента.

Его арестовали в 2017 году, после того, как за четыре года до этого на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения “Кумтор” в городе Каракол был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Жапарова тогда обвинили в организации митинга. После этого несколько лет он жил за границей, но по возвращении на родину в марте 2017 года был задержан.

Арест Жапарова спровоцировал акции протеста; митинг в марте 2017 закончился разгоном. Правоохранители тогда заявили, что акцию разогнали из-за агрессивного поведения протестующих.

По данным агентства, нынешний состав правительства Кыргызстана будет работать до тех пор, пока не сформируют новое.

Также сообщается, что в отставку подал и глава парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков. По информации СМИ, новым спикером стал Мыктыбек Абдылдаев, депутат парламентской фракции “Бир Бол” (Будь един).

Напомним, вчера, 5 октября, в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.