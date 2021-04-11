В Кыргызстане параллельно с местными выборами состоялся референдум о внесении изменений в конституцию страны, волеизъявление признано состоявшимся.

Об этом сообщил на брифинге вицепремьер-министр, министр экономики и финансов Кыргызстана Улукбек Кармишаков, информирует агентство 24.kg.

По его данным, явка на референдум превысила 30%, и голосование завершилось везде, кроме избирательных участков в некоторых странах.

По предварительной информации, полученной через автоматизированную систему, предложения об изменении основного закона поддержало 78,2% избирателей, против проголосовало 13,4%.

Избирательные участки в Кыргызстане было открыто с 8.00 до 20.00 (с 5.00 до 17.00 по Киеву).

В действующую редакцию конституции Кыргызстана внесут 81 поправку, они ориентированы на установление жесткой вертикали президентской власти, отмечает агентство.

Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.

На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.

Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.

Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.