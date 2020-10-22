Парламент (Жогорку Кенеш) Кыргызстана принял решение перенести повторные парламентские выборы на 2021 год из-за того, что депутаты внесли изменения в конституцию страны.

Об этом сообщается на сайте парламента страны Кыргызстана.

Таким образом, действие статей, которые регламентируют проведение повторных выборов, приостановлено.

Один из инициаторов законопроекта о приостановлении действий статей 38 и 63 закона “О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша”, Акылбек Жапаров, заявил, что необходимость такого решения продиктована рядом обстоятельств, а также сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

“И в этой связи в статьях 3 законопроекта предусматривается, что сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года”, – сообщили в парламенте.

Что происходит в Кыргызстане?

5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.

На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.

Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.

Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.