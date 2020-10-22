Об этом сообщается на сайте парламента страны Кыргызстана.
Таким образом, действие статей, которые регламентируют проведение повторных выборов, приостановлено.
Один из инициаторов законопроекта о приостановлении действий статей 38 и 63 закона “О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша”, Акылбек Жапаров, заявил, что необходимость такого решения продиктована рядом обстоятельств, а также сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.
“И в этой связи в статьях 3 законопроекта предусматривается, что сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года”, – сообщили в парламенте.
Что происходит в Кыргызстане?
5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.
На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.
Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.
- 9 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики ввели войска и объявили комендантский час.
- 10 октября во Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в рамках дела об организации массовых беспорядков. Его, как и Жапарова, был освобожден во время протестов.
- 15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке.
- 21 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначила повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) на 20 декабря.