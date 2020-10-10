В Кыргызстане задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев – в рамках дела об организации массовых беспорядков.

Как сообщает агентство “Интерфакс-Запад”, сегодня спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека резиденции бывшего президента, чтобы его задержать.

Впоследствии факт задержания Атамбаева подтвердили в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

“10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев”, – говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Вместе с Атамбаевым были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Ранее они служили в президентской охране, при этом Мусакеев возглавлял ее.

Как сообщает издание 24.kg, сыновья бывшего президента доставлены в следственную службу МВД в качестве свидетелей.

Накануне Алмазбек Атамбаев со своими сторонниками посетил митинг в центре Бишкека. Сообщалось, что акцию не дали провести сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера страны 6 октября одобрил парламент.

Также появилась информация, что в момент отъезда Атамбаева в его автомобиль стреляли. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.

В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета. Кроме того, он является ключевым фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

Так, 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, а замкомандира “Альфы” погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты сотни сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться.

Впоследствии Атамбаеву предъявили официальное обвинение в коррупции.

В ночь на 6 октября 2020 года протестующие в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.