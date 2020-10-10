Как сообщает агентство “Интерфакс-Запад”, сегодня спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека резиденции бывшего президента, чтобы его задержать.
Впоследствии факт задержания Атамбаева подтвердили в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
“10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев”, – говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.
Вместе с Атамбаевым были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Ранее они служили в президентской охране, при этом Мусакеев возглавлял ее.
Как сообщает издание 24.kg, сыновья бывшего президента доставлены в следственную службу МВД в качестве свидетелей.
Накануне Алмазбек Атамбаев со своими сторонниками посетил митинг в центре Бишкека. Сообщалось, что акцию не дали провести сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера страны 6 октября одобрил парламент.
Также появилась информация, что в момент отъезда Атамбаева в его автомобиль стреляли. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.
В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета. Кроме того, он является ключевым фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.
Так, 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, а замкомандира “Альфы” погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты сотни сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться.
Впоследствии Атамбаеву предъявили официальное обвинение в коррупции.
В ночь на 6 октября 2020 года протестующие в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.
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