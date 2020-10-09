Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, в четверг, 8 октября, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на территории области.
Решение приняли несмотря на то, что Кировоградская область находится в “зеленой эпидемиологической зоне”.
“Вопрос инициировал я ввиду обострения эпидемической ситуации в Украине и возможного обострения в регионе. Да, мы в “зеленой зоне” и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, это правильный шаг”, – отметил Назаренко.
Запрет начнет действовать 9 октября. Срок действия не уточняется.
- Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.