Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине власти Кировоградской области официально ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в четверг, 8 октября, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на территории области.

Решение приняли несмотря на то, что Кировоградская область находится в “зеленой эпидемиологической зоне”.

“Вопрос инициировал я ввиду обострения эпидемической ситуации в Украине и возможного обострения в регионе. Да, мы в “зеленой зоне” и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, это правильный шаг”, – отметил Назаренко.

Запрет начнет действовать 9 октября. Срок действия не уточняется.