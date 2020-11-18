В Китае британский дипломат Стивен Эллисон снискал славу героя после того, как спас тонувшую в реке девушку.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

61-летний Эллисон является генеральным консулом Великобритании в городе Чунцин. Основная его роль – поддержание двусторонних торговых связей между странами.

В субботу, 14 ноября, он прогуливался вдоль реки в пригороде Чунцина, когда увидел тонувшую в ней девушку.

Известно, что 24-летняя студентка Чунцинского университета поскользнулась на камнях и упала в глубокую воду. Ее начало уносить течением.

На видео с места инцидента зафиксировано, как девушку занесло под мост, из-под которого она выплыла уже лицом вниз и, судя по всему, без сознания.

Судя по видеозаписям, в этот момент рядом находилось много людей, но никто из них не попытался прыгнуть в воду и спасти девушку. Единственным, кто это сделал, был британский дипломат Эллисон. Консул, который занимается триатлоном, перевернул студентку лицом вверх, поднял ее голову над водой и поплыл с ней к крутому берегу реки.

В этот момент дипломату бросили спасательный круг, с помощью которого он вместе с девушкой и добрался к берегу.

Благодарные местные жители принесли консулу теплую одежду.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020

“Она была без сознания, не дышала, и первое время мы боялись худшего. Но когда мы доплыли до берега, дыхание к ней вернулось”, – рассказал дипломат агентству ВВС.

По словам Эллисона, девушка родом из Уханя. Она уже идет на поправку. Семья студентки пригласила консула в гости и была очень благодарна.

Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин, комментируя инцидент, отметил, что имя Эллисона “будут помнить не только в районе Чунцина, но и во всем Китае”.

“Этот акт героизма и доброты не будет забыт и окажется вписан в историю китайско-британской дружбы”, – подчеркнул Сяомин, которого цитирует издание The Guardian.

Как отмечает агентство ВВС, отношения между Китаем и Великобританией за последний год существенно ухудшились на фоне вопросов о Гонконге, технологической компании Huawei и коронавирусе.

Несмотря на это, китайские пользователи соцсетей выражают восторг поступком британского дипломата. Они называют его “героем”, “образцом для подражания” и человеком, который “достоин восхищения”.

“В Великобритании такого человека можно назвать рыцарем, а в Китае мы называем его героем”, – написал один из пользователей сайта Sina Weibo.

Кроме того, китайцы в Сети пишут, что шокированы тем, что “так много местных людей смотрели, и ни один человек сам не бросился в воду”, чтобы помочь девушке.

Как объясняет издание The New York Times, в Китае многие люди боятся оказывать помощь, опасаясь, что потом их обвинят в причинении вреда во время попытки спасения, и придется понести расходы на лечение. Случаи, когда очевидцы инцидентов не вмешивались, в КНР уже происходили.

В 2017 году в ответ на подобные инциденты власти Китая приняли “закон доброго самаритянина”, который обеспечивает юридическую защиту людям, помогающим другим в экстренных ситуациях.

Предполагалось, что благодаря этому документу жители КНР будут активнее участвовать в спасении других, но поведение граждан меняется достаточно медленно.