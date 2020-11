Об этом сообщает британское агентство ВВС.

61-летний Эллисон является генеральным консулом Великобритании в городе Чунцин. Основная его роль – поддержание двусторонних торговых связей между странами.

В субботу, 14 ноября, он прогуливался вдоль реки в пригороде Чунцина, когда увидел тонувшую в ней девушку.

Известно, что 24-летняя студентка Чунцинского университета поскользнулась на камнях и упала в глубокую воду. Ее начало уносить течением.

На видео с места инцидента зафиксировано, как девушку занесло под мост, из-под которого она выплыла уже лицом вниз и, судя по всему, без сознания.

В этот момент дипломату бросили спасательный круг, с помощью которого он вместе с девушкой и добрался к берегу.

Благодарные местные жители принесли консулу теплую одежду.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020