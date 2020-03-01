NASA опубликовало спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое "частично связано" с коронавирусом.

Об этом пишет Sky News.

По данным агентства, из-за экономического спада после вспышки произошло значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) – ядовитого газа, выделяемого автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектам.

Отмечается, что сокращение загрязнения NO2 впервые проявилось вблизи Ухани, но в конечном итоге распространилось по всей стране.

“Это первый раз, когда я увидела такой резкий спад на такой обширной территории”, – отметила исследователь NASA Фэй Лю.

Она добавила, что во время экономического спада, начавшегося в 2008 году, в нескольких странах наблюдалось снижение уровня NO2, но оно было постепенным.