Чоловік з ножем напав на дитячий садок в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю, внаслідок чого двоє дітей загинули і ще 16 осіб були поранені.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Двоє поранених знаходяться у важкому стані після масових ножових поранень.

Поліція заарештувала підозрюваного, і почала розслідування. Мотив нападу в середу не ясний. Повідомляється, що підозрюваний увійшов в дитячий сад в районі Сіньфен міста Бейлю близько 14:00 за місцевим часом. Були поранені шістнадцять дітей і двоє вчителів. Згодом двоє вихованців дитсадка померли.

За останні роки Китай зіткнувся з серією нападів з ножем на школи. Як правило, напади здійснювали люди, які страждають психічними захворюваннями або які прагнуть помститися посадовим особам.