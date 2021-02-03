Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В частности, ученикам не разрешается приносить в школу мобильные телефоны без письменного согласия родителей.

Власти заявляют, что таким образом хотят защитить зрение школьников, улучшить их концентрацию и предотвратить интернет-зависимость.

Школам рекомендуется найти другие способы общения родителей с детьми в течение учебного дня.

Отмечается, что среди родителей ведутся жаркие споры по поводу практического применения этого решения. Согласно данным Информационного центра Китая, 74 % подростков получают доступ к интернету через смартфоны.

Но власти обеспокоены тем, как использование интернета влияет на здоровье молодежи страны.

Уровень близорукости среди детей в Китае растет, и в 2018 году власти объявили о планах по регулированию игровой индустрии, которая была частично виновата в этой проблеме. Они также высказали опасения, что игровая зависимость наносит вред психическому здоровью.