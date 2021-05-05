У китайському місті Чунцин літніх туристів замість екскурсії в мальовниче місце з комплексним обідом відвезли на цвинтар.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Таким чином пенсіонерам хотіли зробити комерційну пропозицію.

Група віддала по 18 юанів (77 грн) за оглядову екскурсію в мальовниче місце з комплексним обідом. Замість цього літніх туристів привезли до могил.

Один із туристів, на ім’я Чжен, поскаржився на компанію Longyao, яка організувала екскурсію. Після цього комітет з культури й розвитку туризму Чунцина провів розслідування і з’ясував, що у заявленої компанії немає ліцензії на здійснення туристичної діяльності.

Влада Чунцина заявила, що у майбутньому буде запобігати подібним випадкам, які порушують права туристів і завдають шкоди іміджу міста.

Чи була компенсувала пенсіонерам вартість поїздки, не уточнюється.