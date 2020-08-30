В китайской провинции Шаньси рухнуло здание, погибли 29 человек, еще 28 получили серьезные травмы.

Об этом сообщает Xinhua.

Трагедия произошла во время празднования в ресторание дня рождения 80-летнего мужчины.

Издание сообщает, что всего из-под завалов извлекли 57 человек, в том числе 29 человек погибли, семеро получили тяжелые ранения и еще 21 человек получили легкие ранения. Жизни семи тяжело раненных ничего не угрожает.