Об этом сообщает Xinhua.
Трагедия произошла во время празднования в ресторание дня рождения 80-летнего мужчины.
Издание сообщает, что всего из-под завалов извлекли 57 человек, в том числе 29 человек погибли, семеро получили тяжелые ранения и еще 21 человек получили легкие ранения. Жизни семи тяжело раненных ничего не угрожает.
- Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 человек оказались под обломками пятиэтажного здания, которое рухнуло в понедельник в промышленном городе Махаде на западе Индии. Всего в доме на момент обрушения находилось около 200 человек.