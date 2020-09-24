На территории Китая появились 380 новых "центров для перевоспитания меньшинств". Так называют концлагеря, в которых принудительно содержат тех, кто не согласен с нынешним политическим режимом или является каким-либо меньшинством.

Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на данные австралийского аналитического центра ASPI.

Главные “гости” таких центров – уйгуры. Это народность, которая сейчас живет возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров. Китайские власти пытаются ассимилировать уйгуров. Один из методов ассимиляции – “лагеря перевоспитания”. Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.

По данным ASPI, новые концлагеря активно строили в Китае на протяжение последних двух лет. В то же время власти Китая это всегда отрицали.

Официально – в стране работают 14 лагерей. О том, что происходит внутри – неизвестно.

В ASPI получили спутниковые снимки, подтверждающие, что такие лагеря действительно строятся.

380 новых лагерей в стране построили за несколько лет. Предположительно, с 2017 года. Ранее на спутниковых снимках также можно было увидеть строительство таких лагерей, но не в том количестве, которое названо сегодня. В ASPI отметили, что их данные подтвердили лица, которым удалось сбежать из лагерей.

Как правило, концлагеря расположены возле каких-то промышленных объектов. В связи с этим существует предположение, что труд уйгуров и других заключенных в лагерях могут использовать принудительно.

Кроме уйгуров, в такие концлагеря отправляют тех граждан Китая, которые совершили какие-либо “правонарушения”. К примеру, у них нашли Коран, они отказались от свинины, отстаивают другие политические взгляды (вместо коммунизма), исповедуют какую-либо религию и так далее.

Снимок одного из центров перевоспитания показал, что это комплекс из 13 пятиэтажных жилых домов, расположенных на площади 25 гектаров, окруженных стеной высотой 14 метров.

Все лагеря можно объединить в четыре различные категории, отражающие уровни укрепления и контроля за заключенными.

Около половины из 60 объектов, которые были недавно расширены, имеют повышенный уровень безопасности.

Еще в 70 лагерях сниженный контроль безопасности, нет внутренних заборов и стен по периметру.