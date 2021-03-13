Такой проект осудили защитники животных, сообщает The Guardian.
Постояльцам отеля предлагают стать “соседями полярных медведей в режиме 24/7”.
Вольер для медведей расположен в центре отеля таким образом, чтобы из любого гостиничного номера можно было беспрепятственно за ними наблюдать. Животные живут среди искусственных камней и сосулек в идеально чистом вольере, где не выключают свет, чтобы угодить гостям.
В организации по защите животных призвали не приезжать в такой отель и держаться подальше от заведений, которые “получают прибыль от страданий животных”.
“Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках, стеклянных вольерах или аквариумах”, – сказал Джейсон Бейкер, вице-президент организации Peta Asia.
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