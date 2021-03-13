В Китае построили отель Harbin Polar Land, постояльцы которого могут постоянно наблюдать за белыми медведями, которые находятся в стеклянном вольере.

Такой проект осудили защитники животных, сообщает The Guardian.

Постояльцам отеля предлагают стать “соседями полярных медведей в режиме 24/7”.

Вольер для медведей расположен в центре отеля таким образом, чтобы из любого гостиничного номера можно было беспрепятственно за ними наблюдать. Животные живут среди искусственных камней и сосулек в идеально чистом вольере, где не выключают свет, чтобы угодить гостям.

В организации по защите животных призвали не приезжать в такой отель и держаться подальше от заведений, которые “получают прибыль от страданий животных”.

“Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках, стеклянных вольерах или аквариумах”, – сказал Джейсон Бейкер, вице-президент организации Peta Asia.

Власти Китая внесли изменения в законодательство, запретив употреблять в пищу диких животных. Но использование вымирающих видов животных в китайской медицине до сих пор не запрещено. Кроме этого, китайские зоопарки и цирки подвергаются критике за низкие стандартны содержания и ухода за животными.