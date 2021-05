Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і телеканал CNN.

SEG Plaza почав хитатися 18 травня близько 12:30 за місцевим часом. За словами влади, всередині будівлі перебувало близько 15 000 осіб. Вони були евакуйовані протягом 90 хвилин.

Місцева влада, що розслідує причину інциденту, заявила, що ніяких “аномалій в основній конструкції і навколишньому середовищу будівлі” виявлено не було. Міська метеорологічна станція повідомила про максимальну швидкість вітру близько 32 км на годину.

Зазначається, що вежа розташована в жвавому торговому районі Хуацянбей, де знаходиться найбільший в світі ринок електроніки.

У будівлі розміщуються різні місцеві технологічні компанії і багатоповерховий торговий центр електроніки.

Побудований у 2000 році, SEG Plaza є 18-ою за висотою будівлею в Шеньчжені і 104-ою по висоті в Китаї.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O

— Austin Ramzy (@austinramzy) May 18, 2021