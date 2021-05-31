Про це повідомляє Bloomberg.

Дозвіл кожній парі мати трьох дітей і реалізація відповідної політики підтримки допоможе поліпшити структуру населення.

Ще не відомо, коли нова політика запрацює, адже спочатку це мають обговорити на нараді політбюро КНР.

Зазначається, що Китай поступово реформує свою сувору політику щодо народжуваності, яка протягом багатьох років обмежувала право сімей мати більше однієї дитини.

У 2016 році сім’ям дозволили мати другу дитину. Однак це не допомогло зупинити падіння народжуваності в країні.

Зниження народжуваності в Китаї означає, що незабаром населення може почати скорочуватися. За оцінкою Bloomberg Economics, уповільнення зростання населення означає, що пік у найбільш густонаселеній країні світу може настати до 2025 року.

За даними перепису населення, середньорічний приріст за останнє десятиліття був найповільнішим з 1950-х років.

У минулому році в Китаї народилося всього 12 мільйонів дітей, це найнижчий показник з 1961 року.