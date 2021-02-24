В Пекине (Китай) суд по бракоразводным делам обязал мужчину компенсировать его бывшей жене домашнюю работу, которую она выполняла во время брака.

Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.

Женщина получит 50 тысяч юаней (7 700 долларов США) за домашний труд на протяжении 5 лет совместной жизни з бывшим мужем.

Согласно судебным документам, в прошлом году мужчина по фамилии Чэн подал на развод со своей женой Ван после пяти лет брака.

Женщина сначала не хотела разводиться, а потом потребовала в суде финансовой компенсации. Ван объяснила, что за время их брака Чэн абсолютно не помогал ей в домашних делах и уходе за их сыном.

Суд Пекина удовлетворил требование женщины, назначив Чэну, помимо ежемесячных алиментов на ребенка в сумме 2 тысяч юаней, единоразовую выплату жене в размере 50 тысяч юаней (за работу по дому).

Председательствующий судья заявил, что раздел совместного имущества супругов во время развода обычно предполагает раздел материального имущества.

“Но работа по дому составляет нематериальную ценность”, – отметил судья.

Это решение суда вызвало резонанс в Сети (среди китайских пользователей) и рассматривается многими как прецедентное и историческое. Связанный с этой историей хэштег набрал на китайской платформе микроблогов Weibo свыше 570 млн просмотров.

Возникли дискуссии о ценности домашнего труда, выражались мнения, что сумма компенсации – слишком маленькая. “Работа домохозяйки явно недооценивается. Только няня для ребенка обойдется в Пекине в 50 тысяч юаней в год”, – отметил один из пользователей.

Другие выступали за то, что мужчины должны брать на себя больше домашних обязанностей. Третьи советовали женщинам продолжать карьеру после замужества.

Решение суда о компенсации за домашний труд стало возможным после вступления в силу нового гражданского кодекса в Китае (в начале этого года).

Согласно этому кодексу, тот из супругов, на котором лежала наибольшая нагрузка по дому, уходу за детьми и пожилыми членами семьи, имеет право на компенсацию в случае развода.

Ранее это было возможно, если такая компенсация прописана в брачном контракте, которые в Китае заключаются редко.