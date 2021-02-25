Covid-19 Украина

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В Китае у дипломатов США брали анальные мазки для проверки на COVID-19

Правительство Китая пообещало прекратить использовать анальные мазки американских дипломатов для проверки на COVID-19 после того, как на это пожаловался Вашингтон.

Четверг, 25 февраля 2021, 16:40

Об этом пишет Vice.

“Госдепартамент никогда не соглашался на такого рода испытания и заявил протест непосредственно Министерству иностранных дел, когда мы узнали, что некоторые сотрудники подвергались им”, – сообщил представитель ведомства.

Он также отметил, что Пекин заверил Вашингтон, что тест был проведен “по ошибке” и что дипломатический персонал освобожден от теста, который является обязательным для прибывающих путешественников в некоторых частях Китая.

“Мы проинструктировали персонал отказаться от этого анализа, если его попросят, как это делалось ранее”, – добавил представитель Госдепартамента.

Отмечается, что накануне официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отрицал, что Пекин просил американских дипломатов в Китае пройти анализы мазков из анального отверстия.

Поэтому неясно, сколько американских дипломатов или членов их семей прошли такие испытания.

Ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что в некоторых случаях коронавирус легче обнаружить в образцах из анального канала, чем в образцах из горла и носа. Но было признано, что ректальные мазки не подходят для массового использования, потому что они неудобны и непопулярны.

Согласно инструкциям комиссии, образцы анального канала собираются путем введения в прямую кишку ватного тампона на 3-5 сантиметров.

Теги: COVID-19, анальні мазки, дипломаты, Китай, США

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