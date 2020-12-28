Независимую журналистку, которая делала репортажи из Уханя во время вспышки эпидемии коронавируса в начале года, заключили в тюрьму.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В понедельник, 28 декабря, суд в Шанхае объявил приговор для 37-летней журналистки Чжан Чжань. Она была признана виновной в том, что “устраивала ссоры и провоцировала неприятности” и приговорена к 4 годам лишения свободы.

Прокуратура обвинила ее в распространении ложной информации и “злонамеренном раздувании эпидемии COVID-19 в Ухане” через интервью зарубежным СМИ. Журналистка отказалась признать себя виновной.

Таким образом Чжань стала первой гражданской журналисткой, осужденной за участие в освещении пандемии. Однако по этой же статье ее задерживали дважды в 2019 году.

Чжань — бывший юрист. В феврале она приехала в Ухань из Шанхая, чтобы освещать события, связанные со вспышкой эпидемии коронавируса и попытками ее сдерживания. В течение 3 месяцев она документировала свою жизнь в условиях изоляции, показывала переполненные больницы и пустые магазины и пр. Свои наблюдения Чжань размещала на популярной в Китае платформе Wechat, а также на заблокированных в стране платформах Twitter и YouTube.

Публикации прекратились в мае. Позже выяснилось, что женщину задержали и вернули в Шанхай. Протестуя против этого журналистка объявила голодовку, однако, по информации организации Amnesty International, тогда ее заковали в кандалы и кормили принудительно, что правозащитниками расценивается как пытки.

Кроме этого, адвокат журналистки заявила, что пока Чжань находилась под стражей, к ее носу и рту прикрепили трубку для кормления, а руки завязали, чтобы она не могла вынуть устройство. Из-за этого женщина страдала от постоянной головной боли и боли в животе и горле. На судебных слушаниях в понедельник она находилась на инвалидной коляске.