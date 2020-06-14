В китайской провинции Чжэнцзян в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом погибли 19 человек.

Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь, трагедия произошла на скоростной трассе между Нинбо и Вэньчжоу.

Он добавил, что на данный момент причину взрыва выясняют правоохранители.

По словам местных чиновников, число пострадавших достигает 172 человек. При этом, есть еще без вести пропавшие, поэтому сейчас ведутся спасательные работы.

Кроме того, в результате взрыва обрушились близлежащие здания.