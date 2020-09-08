В живописном районе трех ущелий Хуанчуань на юге Китая открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост.

Об этом пишет Dezeen.

Мост длинной 526 метров, пересекающий реку Ляньцзян в провинции Гуандун, был официально признан Книгой рекордов Гиннеса.

Его построили на высоте 201 метров. Стекло моста состоит из трех слоев общей толщиной 4,5 сантиметра. Он спроектирован так, чтобы посетители могли видеть, что происходит у них под ногами.

Одновременно на мосту могут находиться 500 человек, он также имеет смотровые площадки шириной около 9 метров.

Конструкция держится на толстых тросах, которые крепятся к двум красным металлическим башням.