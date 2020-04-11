В южном китайском городе Гуанчжоу африканцев выгоняют из съемных квартир и домов, а также отелей, обвиняя их в распространении коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Африканцы рассказали изданию, что многих из них заставляют пройти тестирование на COVID-19 и помещают на карантин на 14 дней, несмотря на отсутствие симптомов или контактов с больными.

Отмечается, что это происходит на фоне повышенного освещения в СМИ так называемой второй волны случаев коронавируса, вызванных инфекциями за пределами Китая. Также на этой неделе президент Китая Си Цзиньпин призвал власти внимательно следить за въезжающими из других стран.

При этом, по словам вице-министра иностранных дел Ло Чжаохуэйя, 90 % приезжих в Китай имеют китайские паспорта.

“С начала вспышки коронавируса Китай и африканские страны всегда поддерживали друг друга и всегда вместе боролись с вирусом. Я хотел бы подчеркнуть, что китайское правительство одинаково относится ко всем иностранцам в Китае, выступает против любых дифференцированных методов, направленных на конкретные группы людей, и не допускает дискриминационных действий”, – заявил в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Гуанчжоу уже давно имеет самую большую африканскую общину в Китае. Поскольку многие африканцы в городе имеют краткосрочные рабочие визы, они ездят в Китай несколько раз в год, что затрудняет расчет численности населения африканского города. Жители Африки говорят, что неприязнь местных к ним не является чем-то новым. Но когда в этом месяце в африканском сообществе были зарегистрированы первые случаи коронавируса, это усилило существующую напряженность.

К примеру, в сводке от 4 апреля утверждалось, что гражданин Нигерии с COVID-19 напал на китайскую медсестру, которая пыталась остановить его, когда тот пытался сбежать из изолятора в больнице Гуанчжоу. Эта новость была широко распространена в социальных сетях, и после этого, по словам африканцев, последовала расистская реакция против их сообщества.