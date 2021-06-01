У Китаї виявили перший в світі випадок зараження людини пташиним грипом типу H10N3.

Про це повідомляють національна комісія охорони здоров’я КНР і агентство Reuters.

Так, захворювання підтвердили у 41-річного чоловіка з міста Чженьцзян (провінція Цзянсу). 23 квітня його госпіталізували з підвищеною температурою та іншими симптомами – відомство не уточнює, які саме. К 28 квітня фахівці вивчили аналізи пацієнта і дійшли висновку, що він хворий на пташиний грип H10N3. Поки невідомо, як чоловік міг заразитися.

Зараз стан хворого стабільний, він готовий до виписки. Серед тих, з ким він контактував, випадків зараження не виявлено.

У нацкомісії відзначили, що про інших випадках зараження людей типом пташиного грипу H10N3 раніше не повідомлялося.

H10N3 – низькопатогенний штам вірусу, який передається між птахами. За інформацією національної комісії охорони здоров’я КНР, він “не має ефективну здатність заражати людину”. Фахівці рекомендували уникати контактів з живими птахами, а також тими, які померли від хвороби.