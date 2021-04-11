Генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса COVID-19 является низкой.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в субботу, 10 апреля, информирует агентство Associated Press.

По словам Гао Фу, правительство Китая рассматривает возможность смешивания (комбинирования) вакцин, чтобы повысить их эффективность.

Гао Фу подчеркнул, что имеющиеся вакцины от COVID-19 “не предоставляют очень высокого уровня защиты”.

По его словам, сейчас страна изучает два пути, “чтобы решить проблему низкой эффективности существующих вакцин”, информирует издание South China Morning Post.

Один из вариантов – скорректировать дозировку, интервал между дозами или увеличить количество доз. Второй способ – смешивать (комбинировать) вакцины, при производстве которых используются разные технологии.

“Сейчас официально обсуждается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для иммунизации”, – заявил чиновник.

В настоящее время Китай не рекомендует смешивать разные вакцины.

Гао Фу также признал эффективность западных вакцин, изготовленных по технологии мРНК (это такие вакцины, как Pfizer и Moderna, изготовленные по технологии матричной РНК).

“Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК могут принести человечеству. Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин”, – отметил он.

Ранее Гао Фу поднимал вопрос о безопасности мРНК-вакцин. Как отмечает агентство АР, в декабре он заявлял, что “не может исключить негативные побочные эффекты”.

Пекин пока не одобрил использование иностранных препаратов для вакцинации от коронавируса в стране.

Издание South China Morning Post указывает на тот факт, что это впервые ведущий китайский ученый публично признал относительно низкую эффективность китайских вакцин.

Так, если эффективность вакцины, произведенной Pfizer, составила более 90%, то показатели китайских вакцин ощутимо ниже.

В настоящее время доступны несколько китайских инактивированных вакцин.

Например, по результатам клинических испытаний в Бразилии вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech показала эффективность на уровне около 50,4% (а по итогам испытаний в Турции –83,5%).

Китайская компания Sinopharm заявляла, что две ее вакцины имеют эффективность 79% и 72,5 соответственно, а компания CanSino заявила эффективность своего препарата на уровне 75%.

Стоит отметить, что Украина приобрела почти 2 млн доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Пока что в нашу страну доставили 215 тысяч доз.

Что известно о вакцине от Sinovac

Эффективность. CoronaVac – это вакцина на основе инактивированных частиц вируса SARS-CoV-2.

Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Похоже работают, например, вакцины против полиомиелита, дифтерии.

Вакцину Sinovac Biotech водят внутримышечно. Согласно данным на сайте МОЗ Украины, для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней, фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

8 декабря государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины Sinovac показали эффективность до 97%.

Бразильский биомедицинский исследовательский центр Институт Бутантан 23 декабря с задержкой и не передавая Sinovac полные результаты испытаний заявил, что эффективность превышает 50% и может достигать 90%. Это вызвало немало вопросов относительно прозрачности исследований. Уже в январе Институт Бутантан обновил свои данные. Там заявили, что “общая эффективность” вакцины едва превышает 50%.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег. К концу декабря, на фоне новостей из Турции и Индонезии, Украина завершила переговоры с Sinovac по закупке этой вакцины.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.