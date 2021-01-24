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В Китае спасли шахтеров через две недели после того, как они попали в ловушку в сотнях метров под землей

В восточном Китае спасли одиннадцать горняков, которые находились в ловушке на золотом прииске более двух недель.

Воскресенье, 24 января 2021, 13:28

Об этом сообщает государственное агентство Xinhua.

Входной туннель к золотому руднику Хушань в провинции Шаньдун обрушился после взрыва 10 января.

Всего в результате взрыва, причина которого неизвестна, оказались в ловушке 22 горняка. Спасательные работы продолжаются, без вести пропали еще 10 рабочих. Погиб по меньшей мере один человек.

Первый шахтер был спасен в воскресенье утром около 11:13 по местному времени и находился в крайне слабом состоянии.

Примерно через час после его спасения еще 10 горняков были выведены из другого участка шахты.

Спасательные работы были значительно ускорены, так как ожидалось, что на рытье туннеля уйдут недели.

“Воскресным утром огромное препятствие, блокировавшее колодец, внезапно упало на дно ствола, что позволило спасательным работам сделать большой шаг вперед”, – сказал ведущий спасатель Ду Бинцзянь государственной газете Global Times.

Первый спасенный человек оказался в ловушке в другой части золотого рудника – в отличие от основной группы из 10 человек, которая уже несколько дней получала еду и лекарства.

Группа сообщила спасателям, что они установили связь с шахтером примерно в 100 метрах под ними, но позже потеряли с ним связь. До сих пор неясно, спасен ли он.

Что произошло?

10 января вход в шахту был серьезно поврежден из-за необъяснимого взрыва, и связь с шахтерами прервалась.

В течение недели не было никаких признаков жизни. Затем, 17 января, спасатели почувствовали натяжение одного из тросов, которые они опускали в небольшие шахты, ведущие вниз.

Затем на веревке была отправлена бумажная записка от группы из 12 выживших шахтеров – 11 оказались в ловушке в одном месте, а 12-ый – в ловушке ниже.

После этого контакт с двенадцатым горняком был утерян, а один из одиннадцати человек, впавший в кому после ранения головы в результате взрыва, умер.

Затем была установлена линия связи, и по узкой шахте, горнякам опускали еду и лекарства.

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Теги: Китай, шахтеры

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