В Китае спасли шахтеров через две недели после того, как они попали в ловушку в сотнях метров под землей

Об этом сообщает государственное агентство Xinhua.

Входной туннель к золотому руднику Хушань в провинции Шаньдун обрушился после взрыва 10 января.

Всего в результате взрыва, причина которого неизвестна, оказались в ловушке 22 горняка. Спасательные работы продолжаются, без вести пропали еще 10 рабочих. Погиб по меньшей мере один человек.

Первый шахтер был спасен в воскресенье утром около 11:13 по местному времени и находился в крайне слабом состоянии.

Примерно через час после его спасения еще 10 горняков были выведены из другого участка шахты.

Спасательные работы были значительно ускорены, так как ожидалось, что на рытье туннеля уйдут недели.

“Воскресным утром огромное препятствие, блокировавшее колодец, внезапно упало на дно ствола, что позволило спасательным работам сделать большой шаг вперед”, – сказал ведущий спасатель Ду Бинцзянь государственной газете Global Times.

Первый спасенный человек оказался в ловушке в другой части золотого рудника – в отличие от основной группы из 10 человек, которая уже несколько дней получала еду и лекарства.

Группа сообщила спасателям, что они установили связь с шахтером примерно в 100 метрах под ними, но позже потеряли с ним связь. До сих пор неясно, спасен ли он.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021