Про це повідомляє телеканал CNN.

Світлофор запрацював у неділю в популярному серед туристів районі недалеко від міста Дуньхуан, провінція Ганьсу.

Зазначається, що тури на верблюдах є культовою розвагою для відвідувачів цього району.

Тепер туристи будуть убезпечені від зіткнення верблюдів завдяки новому світлофору, який стає зеленим в момент, коли тваринам можна рухатися, і червоним, коли їм потрібно зупинитися.

Місто Дуньхуан розташоване в оазисі в пустельному регіоні Ганьсу-Синьцзян. В останні роки туризм в цьому районі виріс завдяки горі Мінш, храмовому комплексу печер Могао і перевалам Юмень і Янгуань, які є найбільш західними воротами Великої стіни.

World’s first traffic light for camels debuted at the scenic spot of Mingsha Mountain and Crescent Spring in China’s Gansu on Sunday.

When the traffic signal turns green, camels can cross the road, while tourists cross when the signal turns red, greatly ensuring traffic safety. pic.twitter.com/JZ7VkLDMQx

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) April 12, 2021