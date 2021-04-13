Про це повідомляє телеканал CNN.

Світлофор запрацював у неділю в популярному серед туристів районі недалеко від міста Дуньхуан, провінція Ганьсу.

Зазначається, що тури на верблюдах є культовою розвагою для відвідувачів цього району.

Тепер туристи будуть убезпечені від зіткнення верблюдів завдяки новому світлофору, який стає зеленим в момент, коли тваринам можна рухатися, і червоним, коли їм потрібно зупинитися.

Місто Дуньхуан розташоване в оазисі в пустельному регіоні Ганьсу-Синьцзян. В останні роки туризм в цьому районі виріс завдяки горі Мінш, храмовому комплексу печер Могао і перевалам Юмень і Янгуань, які є найбільш західними воротами Великої стіни.

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